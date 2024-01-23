هدف جامبيا الأول ضد الكاميرون - أبلي جالو (كأس أمم إفريقيا 2023)
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 20:39
⚽️🥅 غامبيا تعدل النتيجة عن طريق أبلي جالو (1-1)#كأس_أمم_إفريقيا | #غامبيا_الكاميرون#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/scVEgVPXvk— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024
هدف جامبيا الأول ضد الكاميرون - أبلي جالو (كأس أمم إفريقيا 2023)
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