هدف أرسنال الرابع ضد كريستال بالاس - مارتينيلي (الدوري الإنجليزي)
السبت، 20 يناير 2024 - 16:39
مارتينيلي ينهي المباراة بتسجيله الهدف الخامس لآرسنال في شباك كريستال بالاس#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ارسنال_كريستال_بالاس pic.twitter.com/bfVns6fAUV— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
هدف أرسنال الرابع ضد كريستال بالاس - مارتينيلي (الدوري الإنجليزي)
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