هدف المغرب الثالث ضد تنزانيا - يوسف النصيري (أمم إفريقيا)
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 20:47
بأقل من دقيقة يوسف النصيري يضيف الهدف الثالث للمنتخب المغربي أمام المنتخب التنزاني#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب_تنزانيا #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/2ErDWtSVe7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 17, 2024
هدف المغرب الثالث ضد تنزانيا - يوسف النصيري (أمم إفريقيا)
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