ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 4-1 (كأس السوبر الإسباني)
الأحد، 14 يناير 2024 - 23:10
ريال مدريد يكتفي بأربعة أهداف⚽— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024
.. ويتوج بكأس السوبر الإسباني بالرياض 🤩🏆#ريال_مدريد_برشلونة
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/fVlIIopR6r
- هدف كاب فيردي الأول ضد غانا - جاميرو (أمم إفريقيا)
- هدف برشلونة الأول أمام ريال مدريد - ليفاندوفسكي (السوبر الإسباني)
- هدف ريال مدريد الرابع ضد برشلونة - رودريجو (السوبر الإسباني)
ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 4-1 (كأس السوبر الإسباني)
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