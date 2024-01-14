هدف مانشستر يونايتد الثاني أمام توتنام - ماركوس راشفورد (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 14 يناير 2024 - 19:29
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 14, 2024
Marcus Rashford scores is first home goal in FIFTEEN GAMES this season.
A lovely finish!#beINPL #MUFC #THFC #MUNTOT pic.twitter.com/hMHUvRjt3k
- هدف مانشستر يونايتد الأول أمام توتنام - راسموس هويلوند (الدوري الإنجليزي)
- هدف توتنام الأول أمام مانشستر يونايتد - ريتشارليسون (الدوري الإنجليزي)
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