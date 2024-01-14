هدف توتنام الأول أمام مانشستر يونايتد - ريتشارليسون (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 14 يناير 2024 - 19:23
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 14, 2024
Richarlison is in white hot form right now! He scores for Spurs again with a header from a corner...#beINPL #MUFC #THFC #MUNTOT pic.twitter.com/zVCQYMNB4W
ركنية تسفر عن التعادل
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