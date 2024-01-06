أهداف فوز إنتر على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 06 يناير 2024 - 16:22
إنتر يحقق فوزاً مثيراً 2-1 على هيلاس فيرونا— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 6, 2024
شاهد أهداف المباراة..#إنتر_هيلاس_فيرونا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/MAZHvfeRWM
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أهداف فوز إنتر على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)
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