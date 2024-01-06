هدف فوز توتنام الصاروخي على بيرنلي - بيدرو بورو (كأس الاتحاد الإنجليزي)
السبت، 06 يناير 2024 - 01:29
- ملخص فوز برشلونة على لاس بالماس 2-1 (الدوري الإسباني)
- أهداف فوز يوفنتوس على ساليرنيتانا 6-1 (كأس إيطاليا)
- قفة: أتمنى اللعب بجوار هالاند
هدف فوز توتنام الصاروخي على بيرنلي - بيدرو بورو (كأس الاتحاد الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص فوز ليفربول على نيوكاسل 4-2 (الدوري الإنجليزي) ركلة جزاء محمد صلاح المهدرة ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز فولام على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز نوتنجهام فورست على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف نوتنجهام الثاني أمام مانشستر يونايتد (مورجان جيبس وايت) - الدوري الإنجليزي هدف مانشستر يونايتد الأول أمام نوتنجهام (ماركوس راشفورد) - الدوري الإنجليزي هدف نوتنجهام الأول أمام مانشستر يونايتد (نيكولاس دومينجيز) - الدوري الإنجليزي ملخص فوز مانشستر سيتي على شيفيلد 2-0 (الدوري الإنجليزي)