هدف الإسماعيلي الأول ضد المصري - عبد الرحمن مجدي (الدوري المصري)
الإثنين، 01 يناير 2024 - 20:26
جوووووووول.. عبد الرحمن مجدي يسجل هدف التقدم للإسماعيلي في شباك المصري 🔥⚽ pic.twitter.com/3Hl9aTbfM3— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 1, 2024
هدف الإسماعيلي الأول ضد المصري - عبد الرحمن مجدي (الدوري المصري)
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