هدف مانشستر يونايتد الأول أمام نوتنجهام (ماركوس راشفورد) - الدوري الإنجليزي
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 21:43
بكــــــــــــل هدوء راشفورد يسجل في شباك نوتينجهام فورست 😊pic.twitter.com/TJdaeqPjct— FilGoal (@FilGoal) December 30, 2023
راشفورد يتعادل للشياطين الحمر بصناعة جارناتشو
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