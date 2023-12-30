هدف نوتنجهام الأول أمام مانشستر يونايتد (نيكولاس دومينجيز) - الدوري الإنجليزي
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 21:41
هدف نوتينجهام في مرمى مانشستر يونايتد صنع في الأرجنتين 🇦🇷✅pic.twitter.com/qUN2lREmIg— FilGoal (@FilGoal) December 30, 2023
هدف أرجنتيني خالص في شباك يونايتد بصناعة مونتييل
نرشح لكم
ملخص فوز ليفربول على نيوكاسل 4-2 (الدوري الإنجليزي) ركلة جزاء محمد صلاح المهدرة ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز فولام على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز نوتنجهام فورست على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف نوتنجهام الثاني أمام مانشستر يونايتد (مورجان جيبس وايت) - الدوري الإنجليزي هدف مانشستر يونايتد الأول أمام نوتنجهام (ماركوس راشفورد) - الدوري الإنجليزي ملخص فوز مانشستر سيتي على شيفيلد 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد شيفيلد - خوليان ألفاريز (الدوري الإنجليزي)