هدف مانشستر سيتي الثاني ضد شيفيلد - خوليان ألفاريز (الدوري الإنجليزي)
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 18:47
ألفاريز يضيف الهدف الثاني في شباك شيفيلد #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/eElfAjpv60— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 30, 2023
- هدف تشيلسي الثالث ضد لوتون - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)
- هدف تشيلسي الثاني ضد لوتون - نوني مادويكي (الدوري الإنجليزي)
- هدف تشيلسي الأول ضد لوتون - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)
صناعة فودين
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