هدف مانشستر سيتي الاول ضد شيفيلد - رودري (الدوري الإنجليزي)
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 17:31
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 30, 2023
Rodri opens the scoring after a lovely lay-off from Phil Foden. The Spanish international strolls through the defence and toe pokes home confidently!#beINPL #MCFC pic.twitter.com/rp6he4ueE0
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مجهود فردي رائع
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