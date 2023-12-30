هدف تشيلسي الثالث ضد لوتون - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 16:44
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 30, 2023
Cole Palmer... STOP. IT. That is special. 3-0 to Chelsea after a classy run and composed finish!#beINPL #LUTCHE #CFC #LTFC pic.twitter.com/eRf0Tpz4yt
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مهارة رائعة
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