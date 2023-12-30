هدف تشيلسي الثاني ضد لوتون - نوني مادويكي (الدوري الإنجليزي)
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 16:43
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 30, 2023
Madueke scores after a fantastic counter-attack!#beINPL #LTFC #CFC #LUTCHE pic.twitter.com/ljXaFKTT4p
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تسديدة صاروخية
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