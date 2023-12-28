هدف وست هام الثاني ضد أرسنال - كونستانتينوس (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 23:37
GOAL!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 28, 2023
All the talk was of Declan Rice, but its former Gunner Konstantinos Mavropanos who heads West Ham 2-0 in-front!#beINPL #WHUFC #AFC pic.twitter.com/a4doSTMn68
هدف وست هام الثاني ضد أرسنال - كونستانتينوس (الدوري الإنجليزي)
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