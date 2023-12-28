هدف وست هام الأول ضد أرسنال - سوتشيك (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 22:43
توماس سوتشيك يفتتح التسجيل لويست هام في شباك آرسنال #الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ارسنال_وست_هام pic.twitter.com/qzAutOUEpZ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 28, 2023
هدف وست هام الأول ضد أرسنال - سوتشيك (الدوري الإنجليزي)
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