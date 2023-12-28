هدف مانشستر سيتي الثالث ضد إيفرتون - بيرناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 00:16
برناردو سيلفا يستغل خطأ حارس مرمى إيفرتون ويسجل الهدف الثالث#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ايفرتون_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/ojjmy2alFt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 27, 2023
هدف مانشستر سيتي الثالث ضد إيفرتون - بيرناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي)
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