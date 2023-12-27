هدف تشيلسي الأول في كريستال بالاس - مودريك (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 23:35
مودريك يفتتح التسجيل لتشلسي في شباك كريستال بالاس#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشلسي_كريستال pic.twitter.com/FNXcCzQK3h— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 27, 2023
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هدف تشيلسي الأول في كريستال بالاس - مودريك (الدوري الإنجليزي)
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