هدف إيفرتون الأول ضد مانشستر سيتي - جاك هاريسون (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 22:51
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 27, 2023
Not one but THREE Man City errors lead to Jack Harrison scoring against his former team!#beINPL #EFC #MCFC pic.twitter.com/srPLzuUeWG
هدف إيفرتون الأول ضد مانشستر سيتي - جاك هاريسون (الدوري الإنجليزي)
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