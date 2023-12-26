هدف أستون فيلا الثاني ضد مانشستر يونايتد - ديندونكير (الدوري الإنجليزي)
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 22:34
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 26, 2023
Dendoncker flicks home from a corner as the static Man Utd defence stands and watches!
The boos are loud and clear at Old Trafford as the fans see their team 2-0 down in under 30 minutes...#beINPL #MUFC #AVFC pic.twitter.com/bY3dsAEM2P
هدف أستون فيلا الثاني ضد مانشستر يونايتد - ديندونكير (الدوري الإنجليزي)
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