هدف أستون فيلا الأول ضد مانشستر يونايتد - جون ماكجين (الدوري الإنجليزي)
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 22:32
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 26, 2023
John McGinn's free-kick evades everyone and nestles in the net! #beINPL #AVFC #MUFC pic.twitter.com/LuiG4zISSt
هدف أستون فيلا الأول ضد مانشستر يونايتد - جون ماكجين (الدوري الإنجليزي)
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