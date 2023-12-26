هدف فاركو الأول ضد الاتحاد السكندري - سيف تيري (الدوري المصري)
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 20:53
بأسيست ولا أروع من عبدالله بكري💥 سيف تيري يحرز هدف تقليص الفارق لفاركو أمام الاتحاد السكندري ⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/5axWDjrr0B— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 26, 2023
هدف فاركو الأول ضد الاتحاد السكندري - سيف تيري (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف الاتحاد السكندري الثالث ضد فاركو - خالد الغندور (الدوري المصري) هدف الاتحاد السكندري الثاني ضد فاركو - بنجامين بواتنج (الدوري المصري) ملخص فوز إنبي على الجونة 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة 2-0 (الدوري المصري) هدف إنبي الأول ضد الجونة - محمد حمدي (الدوري المصري) أحمد عبد الملك يكشف حقيقة تصريحه برغبته الانضمام للأهلي أحمد عبد الملك: أدعم التعاقد مع مدير فني أجنبي للزمالك ولكن بعد شرطين هدف فوز إنبي على الإسماعيلي - محمد حامد (الدوري المصري)