هدف ليفربول الأول في بيرنلي - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي)
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 19:48
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 26, 2023
Burnley started brightly, but Liverpool take the lead at Turf Moor after Darwin Nunez scores with an accomplished finish!#beINPL #LFC pic.twitter.com/4qKw9dtRnj
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نونيز يسجل الأول
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