هدف تشيلسي الأول ضد ولفرهامبتون - كريستوفر نكونكو (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 17:11
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 24, 2023
Christopher Nkunku opens his account for Chelsea with his head after a cross from Raheem Sterling!
Is it too little, too late?#beINPL #CFC #WWFC pic.twitter.com/JfsZVOZ0PM
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هدفه الأول بقميص الأزرق
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