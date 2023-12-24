هدف ولفرهامبتون الثاني ضد تشيلسي - مات دوهيرتي (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 17:09
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 24, 2023
Matt Doherty scores to make it 2-0!!! #beINPL #WWFC #CFC pic.twitter.com/U50sO9RmAB
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هدف ولفرهامبتون الثاني ضد تشيلسي - مات دوهيرتي (الدوري الإنجليزي)
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