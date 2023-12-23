هدف توتنام الأول ضد إيفرتون - ريتشارليسون (الدوري الإنجليزي)
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 17:23
ريتشارليسون يفتتح التسجيل في مرمى فريقه السابق #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/my6e8Cg34W— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023
- هدفا تعادل أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد 1-1 (الدوري الإنجليزي)
- أهداف تعادل ميلان مع ساليرنيتانا 2-2 (الدوري الإيطالي)
- هدفا فوز لاتسيو على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي)
ضد فريقه السابق
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