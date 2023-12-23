هدف وست هام الثاني ضد مانشستر يونايتد - محمد قدوس (الدوري الإنجليزي)
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 16:39
محمد قدوس يضيف الهدف الثاني في مرمى اليونايتد#الدوري_الإنجليزي #وست_هام_يونايتد pic.twitter.com/86yKmmqwal— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023
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الهدف الثاني لوست هام
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