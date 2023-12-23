هدف وست هام الأول ضد مانشستر يونايتد - جارود بوين (الدوري الإنجليزي)
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 16:37
بوين يهز شباك مانشستر يونايتد مستغلاً تمريرة حريرية من باكيتا#الدوري_الإنجليزي #وست_هام_يونايتد pic.twitter.com/Db3ZrR8W9P— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023
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هدف وست هام الأول ضد مانشستر يونايتد - جارود بوين (الدوري الإنجليزي)
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