أهداف فوز يوفنتوس على فروسينوني 2-1 (الدوري الإيطالي)

فلاهوفيتش حسم الفوز لليوفي ✅



يوفنتوس يفوز على مضيفه فروزينوني بنتيجة 2-1 ويصل إلى النقطة 40 في الكالتشيو



شاهد الأهداف ⚽️📽️#فروزينوني_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/aAh5YfLfyQ