أهداف فوز يوفنتوس على فروسينوني 2-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 15:59
فلاهوفيتش حسم الفوز لليوفي ✅— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2023
يوفنتوس يفوز على مضيفه فروزينوني بنتيجة 2-1 ويصل إلى النقطة 40 في الكالتشيو
شاهد الأهداف ⚽️📽️#فروزينوني_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/aAh5YfLfyQ
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أهداف فوز يوفنتوس على فروسينوني 2-1 (الدوري الإيطالي)
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