ملخص تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة 0-0 (الكونفدرالية)
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 00:03
ملخص تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة 0-0 (الكونفدرالية)
نرشح لكم
ملخص تعادل الزمالك مع ساجرادا 1-1 (الكونفدرالية) هدف صنداونز الأول في بيراميدز (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز أبو سليم الليبي على سوار الغيني 1-0 (الكونفدرالية) ملخص تعادل بيراميدز مع صنداونز 0-0 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص تعادل الترجي مع بترو أتليتكو 0-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز الوداد على سيمبا 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) عبد الواحد السيد يهدي قميص الزمالك لأحد المشجعين تحية شيكابالا وزيزو لجمهور الزمالك بعد مباراة ساجرادا