هدف مانشستر سيتي الأول في أوراوا ريدز - كوفاسيتش - (كأس العالم للأندية)
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 21:51
هدف مانشستر سيتي الأول بصوت رؤوف خليف ⚽🔥#أوراوا_مانشستر_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/s6qYs2mAlq— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2023
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هدف مانشستر سيتي الأول في أوراوا ريدز - كوفاسيتش - (كأس العالم للأندية)
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