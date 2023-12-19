هدف صنداونز الأول في بيراميدز (دوري أبطال إفريقيا)
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 18:36
⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️— SABC Sport (@SABC_Sport) December 19, 2023
Teboho Mokoena got an opener for Masandawana!
𝐏𝐲𝐫𝐚𝐦𝐢𝐝𝐬 0⃣➖1⃣ 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬
🚨 LIVE
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صنداونز يسجل الأول في بيراميدز
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