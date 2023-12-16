ملخص تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس 2-2 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 16 ديسمبر 2023 - 19:52
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ملخص تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس 2-2 (الدوري الإنجليزي)
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