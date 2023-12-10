هدف جيرونا الأول في برشلونة - (الدوري الإسباني)
الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 22:25
⚽️🔥 جيرونا يباغت برشلونة بهدف مبكر#الدوري_الاسباني | #برشلونة_جيرونا #LaLiga pic.twitter.com/Eh6sjrXsCc— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2023
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