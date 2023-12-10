هدف إيفرتون الأول في تشيلسي - عبد الله دوكوري (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 18:10

12/10/2023 6:10:10 PM هدف التقدم لإيفرتون ضد تشيلسي
إيفرتون
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