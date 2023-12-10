هدف فوز الوداد على سيمبا 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)
الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 00:00
🔥🔥 في الوقت القاتل .. الوداد يُسجل هدف الفوز على سيمبا#دوري_أبطال_أفريقيا #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/x2vLLgoqMa— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023
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