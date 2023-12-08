هدف فوز يوفنتوس على نابولي 1-0 (الدوري الإيطالي)

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 23:33

12/8/2023 11:33:38 PM هدف فوز يوفنتوس على نابولي 1-0 برأسية فيدريكو جاتي في الدوري الإيطالي
يوفنتوس الدوري الإيطالي نابولي فيدريكو جاتي
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