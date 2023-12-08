هدف فوز يوفنتوس على نابولي 1-0 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 23:33
يوفنتوس يتقدم بالهدف الأول برأسية من المدافع جاتي#الدوري_الإيطالي | #يوفنتوس_نابولي pic.twitter.com/j5tkxG92fA— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 8, 2023
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