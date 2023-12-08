ملخص فوز النجم الساحلي على الهلال 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 23:08

12/8/2023 11:08:53 PM ملخص فوز النجم الساحلي على الهلال 1-0 بالجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا النجم الساحلي الهلال السوداني
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