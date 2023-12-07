هدف أستون فيلا الأول ضد مانشستر سيتي - ليون بايلي (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 00:04
أستون فيلا يكسب الأفضلية على سيتي غوارديولا #الدوري_الإنجليزي #استون_فيلا_مانشسترسيتي pic.twitter.com/dFRWtLOWiU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2023
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