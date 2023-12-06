هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد تشيلسي - سكوت مكتوميناي (الدوري الإنجليزي)

هدف تعادل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر يونايتد الأول ضد تشيلسي - سكوت مكتوميناي (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الأول ضد شيفيلد - فان دايك (الدوري الإنجليزي)