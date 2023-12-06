هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد تشيلسي - سكوت مكتوميناي (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 23:55
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 6, 2023
Scott McTominay secures his highest ever goal tally in the Premier League with his fifth of the season!#beINPL #MUNCHE #MUFC #CFC pic.twitter.com/RidZjvdfAd
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