هدف مانشستر يونايتد الأول ضد تشيلسي - سكوت مكتوميناي (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 22:41
GOAL!!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 6, 2023
Scott McTominay scores his fourth goal in eight Premier League matches to punish Nicolas Jackson giving the ball away!#beINPL #MUNCHE #MUFC #CFC pic.twitter.com/N9eD1iLVhc
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