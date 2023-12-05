هدف لوتون الثاني ضد أرسنال - إيليا أديبايو (الدوري الإنجليزي
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 23:41
GOAL!!! 2-2!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 5, 2023
Adebayo outjumps Raya and heads home from a corner. The goalkeeper will be disappointed with that.
We said they were dangerous from setpieces! pic.twitter.com/EeAFV2wRC4
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