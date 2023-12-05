هدف أرسنال الأول ضد لوتون - جابرييل مارتينيلي (الدوري الإنجليزي)

هدف التعادل للوتون ضد أرسنال - جابرييل أوشو (الدوري الإنجليزي)

ملخص تعادل مانشستر سيتي مع توتنام 3-3 (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الثاني ضد توتنام - فيل فودين (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز تشيلسي على برايتون 3-2 (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الأول ضد توتنام - سون بالخطأ في مرماه (الدوري الإنجليزي)