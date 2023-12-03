ملخص فوز تشيلسي على برايتون 3-2 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 19:04
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي الثاني ضد توتنام - فيل فودين (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد توتنام - سون بالخطأ في مرماه (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على فولام 4-3 (الدوري الإنجليزي) هدف توتنام الأول ضد مانشستر سيتي - سون (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الرابع ضد فولام - ترينت أرنولد (الدوري الإنجليزي) هدف فولام الثالث ضد ليفربول - بوبي ريد (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني الخرااافي ضد فولام - أليكسيس ماك أليستر (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول الرائع ضد فولام - ترينت أرنولد (الدوري الإنجليزي)