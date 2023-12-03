هدف فولام الثالث ضد ليفربول - بوبي ريد (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 18:14
GOAL!!! FULHAM LEAD!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2023
Bobby Decordova-Reid comes off the bench to score an excellent goal at the back post with a towering header!#beINPL #LFC #FFC pic.twitter.com/3cLx1z1c5G
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