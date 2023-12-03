هدف ليفربول الأول الرائع ضد فولام - ترينت أرنولد (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 16:31
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2023
What a free-kick from Trent Alexander-Arnold. Truly majestic. #beINPL #LFC pic.twitter.com/pNLHtt4Xt9
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