هدف فوز أسيك على الوداد 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 01:05
كاراموكو يفتتح التسجيل لأسيك ميموزا #دوري_أبطال_إفريقيا #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/GK0P9ytoMt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2023
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