هدف ريال مدريد الثاني ضد غرناطة - رودريجو (الدوري الإسباني)

بعد خطأ فادح.. هدف فوز جوانينج على الوداد 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)

المؤتمر الصحفي لـ مارسيل كولر بعد الفوز على ميدياما

هدف الأهلي الثالث ضد ميدياما - صلاح محسن (دوري أبطال إفريقيا)

هدف بلوزداد الثاني ضد يانج أفريكانز - عبد الرحمن مزياني (دوري أبطال إفريقيا)

بظهور صلاح الدين.. تيفو جماهير شباب بلوزداد قبل لقاء يانج أفريكانز دعما لفلسطين

هدف بلوزداد الأول ضد يانج أفريكانز - عبد الرؤوف بن غيث (دوري أبطال إفريقيا)