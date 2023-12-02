هدف ريال مدريد الثاني ضد غرناطة - رودريجو (الدوري الإسباني)
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 21:13
رودريغو يعزز التقدم لريال مدريد بهدف ثاني#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_غرناطة #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/ocCbjEN2X5— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2023
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