هدف نيوكاسل الأول ضد سان جيرمان - أليكساندر إيزاك (أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 22:35
إيساك يفتتح التسجيل لنيوكاسل بهذه المتابعة الناجحة#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_نيوكاسل #beINUCL #UCL pic.twitter.com/me8LYhn8Yg— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2023
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